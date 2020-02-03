***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Yönetim Kurulu kararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 03.02.2020İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarLider Faktoring A.Ş.'nin 03.02.2020 tarih ve 2020/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesi hükmü çerçevesinde 300.000.000 TL (üçyüzmilyon Türk Lirası)'na kadar, vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816645BIST