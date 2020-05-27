***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.05.2020 16:05
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında onaylanan Kar Payı Dağıtım Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 29.04.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.05.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00024 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00024 0 0
B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27.05.2020 tarihinde yapılmış olan 2019 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri tarafından, 29.04.2020 tarihli 2020/16 sayılı Yönetim Kurulu önerisi dikkate alınarak, büyüyen bilançomuzun desteklemesi amacıyla, Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, 2019 hesap dönemi dağıtılabilir karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Lider Faktoring- 2019 Kar dağıtım tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
LİDER FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 45.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 12.033.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 29.397.000 29.397.000
4. Vergiler ( - ) 6.317.000 6.317.000
5. Net Dönem Kârı 23.080.000 23.080.000
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.154.000 1.154.000
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 21.926.000 21.926.000
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 21.926.000 21.926.000
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 6.200 6.200
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 21.932.200 21.932.200
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 21.926.000 21.926.000
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
C Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846912
BIST