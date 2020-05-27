***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında onaylanan Kar Payı Dağıtım KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 29.04.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.05.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00024 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00024 0 0B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 27.05.2020 tarihinde yapılmış olan 2019 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri tarafından, 29.04.2020 tarihli 2020/16 sayılı Yönetim Kurulu önerisi dikkate alınarak, büyüyen bilançomuzun desteklemesi amacıyla, Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, 2019 hesap dönemi dağıtılabilir karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Lider Faktoring- 2019 Kar dağıtım tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSULİDER FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 45.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 12.033.000Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 29.397.000 29.397.0004. Vergiler ( - ) 6.317.000 6.317.0005. Net Dönem Kârı 23.080.000 23.080.0006. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.154.000 1.154.0008. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 21.926.000 21.926.000Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 21.926.000 21.926.0009. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 6.200 6.20010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 21.932.200 21.932.20011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 21.926.000 21.926.00020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0C Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846912BIST