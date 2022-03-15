***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.03.2022 15:03
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 20.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.04.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavan artırımı ve süre uzatımı amacıyla, Yönetim Kurulu'nun 20.01.2022 tarih ve 2022/02 sayılı kararı ile yapılan esas sözleşmenin 6'ncı maddesi hükmünün tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-17239 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072746991 sayılı izni alınmış olup, 21.04.2022 tarihli 2021 Mali yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tadil_metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010545
BIST
17:272.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.101
En Düşük
2.078
17:2714,6617
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,1182
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
17:2716,1276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0607
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
17:27903,07
En Yüksek
|Değişim
|: -2,68%
|| -24,85
|Açılış
|: 903,07
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler17:27
|PKENT
|397,20
|32.422.086
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.978.303
|% 9,99
|
|TSPOR
|5,73
|539.359.835
|% 9,98
|
|ELITE
|17,79
|42.764.540
|% 9,95
|
|AYEN
|9,98
|66.120.417
|% 9,91
|
|ORCAY
|25,66
|97.758.666
|% -9,96
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|8,91
|380.437.154
|% -9,73
|
|SOKM
|11,46
|91.173.355
|% -7,58
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|THYAO
|27,72
|4.462.431.976
|% 4,13
|
|KRDMD
|14,53
|2.130.148.997
|% -1,69
|
|FROTO
|277,00
|2.116.474.580
|% 3,28
|
|GARAN
|11,90
|1.723.877.692
|% 0,34
|
|EREGL
|34,48
|1.494.326.728
|% 0,23
|
|YKBNK
|3,82
|946.796.545
|% 1,87
|
|KARSN
|4,11
|845.273.332
|% 5,66
|
|DOHOL
|3,29
|675.680.211
|% -1,20
|
|ODAS
|1,56
|271.762.690
|% 1,30
|
|THYAO
|27,72
|4.462.431.976
|% 4,13
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6527
|14,6617
|% -0,80
|
|Euro
|16,0990
|16,1276
|% -0,37
|
|Sterlin
|19,1076
|19,2034
|% -0,34
|
|Frank
|15,5485
|15,6422
|% -0,91
|
|Riyal
|3,8983
|3,9179
|% -0,83
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-37,22
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-25,04
|
|Cumhuriyet
|5.970
|6.061
|-188,00
|
|Tam
|5.948
|6.098
|-170,37
|
|Yarım
|2.875
|2.950
|-82,41
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-41,20
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,26
|
|B. Petrol
|98,60
|98,60
|-8,30
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866