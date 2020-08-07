***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hiz. A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi04/02/2020Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi04/02/2021Not Geçerlilik Başlangıç TarihiAçıklama03.02.2020 tarhli duyumuzda ilan edilmiş olan ve şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda imzalan 1 (bir) yıl süreli sözleşmenin başlangıç tarihi 04.02.2020yerinesehven 03.02.2020 olarak bildirilmişti.1 (bir) yıl süreli sözleşmenin başlangıç tarihi04.02.2020'dir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866496BIST