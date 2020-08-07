***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
07.08.2020 11:08
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hiz. A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
04/02/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
04/02/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
03.02.2020 tarhli duyumuzda ilan edilmiş olan ve şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda imzalan 1 (bir) yıl süreli sözleşmenin başlangıç tarihi 04.02.2020
yerine
sehven 03.02.2020 olarak bildirilmişti.
1 (bir) yıl süreli sözleşmenin başlangıç tarihi
04.02.2020'dir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866496
BIST
10:541.013
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -21,42
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.012
10:547,3208
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0922
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3220
En Düşük
7,2144
10:548,6649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0525
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,6728
En Düşük
8,5597
10:54485,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,18
|Açılış
|: 485,60
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,73
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|87.537.120
|% 9,90
|
|GLRYH
|18,22
|21.378.103
|% 9,89
|
|FADE
|2,90
|128.734
|% 9,85
|
|IEYHO
|0,72
|3.808.072
|% -10,00
|
|MAALT
|88,65
|371.729
|% -10,00
|
|BFREN
|695,70
|400.723
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|917.050
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|322.794
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,76
|605.284.820
|% -6,88
|
|SISE
|5,92
|291.632.437
|% 2,96
|
|ASELS
|14,76
|249.410.601
|% -3,34
|
|GARAN
|6,38
|215.598.272
|% -1,39
|
|AKBNK
|4,62
|179.560.319
|% -1,70
|
|EKGYO
|1,76
|605.284.820
|% -6,88
|
|TSKB
|1,02
|65.030.543
|% -1,92
|
|KRDMD
|2,49
|137.802.716
|% -3,86
|
|SISE
|5,92
|291.632.437
|% 2,96
|
|YKBNK
|2,01
|80.224.052
|% -2,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5598
|9,6078
|% 0,97
|
|Frank
|7,9879
|8,0360
|% 0,98
|
|Riyal
|1,9455
|1,9553
|% 1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.062
|2.063
|-0,89
|
|Altın Gr.
|484
|484
|4,64
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|
|Tam
|3.301
|3.488
|27,00
|
|Yarım
|1.603
|1.690
|13,10
|
|Çeyrek
|804
|850
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|28,36
|28,41
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,64
|-0,09
|
|B. Petrol
|45,02
|45,02
|-0,07
|