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***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.02.2020 10:19
GÜNCEL HABERLER



***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFLDFK22017 ISIN kodlu bono itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 23.500.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 126
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFLDFK22017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 03.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 04.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 23.500.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.02.2020
Kayıt Tarihi 06.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.02.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.500.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Lider Faktoring A.Ş.'nin 23.500.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFK22017" ISIN kodlu bonoların ihraç ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817538


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ARENA 12,88 19.484.897 % 16,98  
LINK 34,30 15.959.520 % 16,19  
AYCES 11,59 4.619.240 % 14,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7229 7,7617 % 0,08  
Frank 6,1147 6,1515 % -0,05  
Riyal 1,5912 1,5992 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.566 1.567 0,27  
Altın Gr. 302 302 0,01  
Cumhuriyet 1.992 2.023 11,00  
Tam 1.985 2.035 10,04  
Yarım 960 984 4,85  
Çeyrek 481 492 2,42  
Gümüş.Ons 17,81 17,85 0,01  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 -0,00  
B. Petrol 55,02 55,02 0,09  
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