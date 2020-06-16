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***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.06.2020 12:26
GÜNCEL HABERLER



***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFLDFK92010 ISIN Kodlu bono ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 130.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 15.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 15.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 80
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFLDFK92010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 15.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 16.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.09.2020
Kayıt Tarihi 03.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.09.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.000.000

Ek Açıklamalar
Lider Faktoring A.Ş.'nin 15.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFK92010" ISIN kodlu bonoları satışı 15.06.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup bonoların vade başlangıç tarihi 16.06.2020, itfa tarihi 04.09.2020'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851358


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUBVC 22,00 81.660.300 % 10,00  
YYAPI 1,21 13.824.571 % 10,00  
SNPAM 7,92 7.032.392 % 10,00  
DOAS 13,53 73.196.632 % 10,00  
EKIZ 12,98 1.446.569 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6167 8,6600 % 0,50  
Frank 7,1945 7,2378 % 0,50  
Riyal 1,8177 1,8268 % 0,27  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.732 6,45  
Altın Gr. 381 381 2,30  
Cumhuriyet 2.523 2.562 23,00  
Tam 2.541 2.558 6,40  
Yarım 1.238 1.249 3,10  
Çeyrek 621 625 1,50  
Gümüş.Ons 17,41 17,45 0,06  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 0,02  
B. Petrol 40,46 40,46 0,74  
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