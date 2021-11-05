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***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.11.2021 12:09
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFLDFK32214 ISIN Kodlu bono ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 270.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 124
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFLDFK32214
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 04.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 05.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.03.2022
Kayıt Tarihi 08.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.000.000

Ek Açıklamalar
Lider Faktoring A.Ş.'nin 25.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFK32214" ISIN kodlu bonoları satışı 04.11.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup bonoların vade başlangıç tarihi 05.11.2021, itfa tarihi 09.03.2022'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975096


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Tam 3.689 3.782 -7,87  
Yarım 1.783 1.830 -3,80  
Çeyrek 894 915 -1,90  
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Gümüş Gr. 7,45 7,45 0,03  
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