***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.03.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 45.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 90.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00024 50.000 50.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 NâmaB Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 40.495.000 40.495.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 KarışıkC Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032 4.455.000 4.455.000,000 100,00000 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 45.000.000 45.000.000,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 45.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.03.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 16.04.2020SPK Başvuru Tarihi 02.03.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 16.04.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı finansal tablolarda yer alan olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle 45.000.000,00 TL'den 90.000.000,00 TL'sına artırılması dolayısıyla ihraç edilecek 45.000.000,00-TL (Kırk Beş Milyon Türk Lirası) nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2020 tarih ve 25/504 sayılı kararı ile onaylanmıştır.SPK onay yazısı ve eki İhraç Belgesi ile ana sözleşme tadil metni ekte PDF olarak yer almaktadır.karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 ihrac_belgesi.pdfEK: 2 onay_yazisi.pdfEK: 3 onayli_tadil.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840217BIST