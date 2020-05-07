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***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.05.2020 10:40
GÜNCEL HABERLER



***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımı Tescil, İlanı ve Bedelsiz Pay Alma Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.03.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 45.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 90.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00024 50.000 50.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 Nâma
B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 40.495.000 40.495.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 Karışık
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032 4.455.000 4.455.000,000 100,00000 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 45.000.000 45.000.000,000 100,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 11.05.2020

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 45.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.03.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 16.04.2020
SPK Başvuru Tarihi 02.03.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 16.04.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 13.05.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 12.05.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 06.05.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 45.000.000 TL'dan 90.000.000 TL'na artırılması ile tadil edilen Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.05.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, tescil 06.05.2020 tarih ve 10072 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 11.05.2020'dir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihrac_belgesi.pdf
EK: 2 onay_yazisi.pdf
EK: 3 onayli_tadil.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843271


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