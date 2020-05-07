***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımı Tescil, İlanı ve Bedelsiz Pay Alma TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.03.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 45.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 90.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00024 50.000 50.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 NâmaB Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 40.495.000 40.495.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 KarışıkC Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032 4.455.000 4.455.000,000 100,00000 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 45.000.000 45.000.000,000 100,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 11.05.2020İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 45.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.03.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 16.04.2020SPK Başvuru Tarihi 02.03.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 16.04.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 13.05.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 12.05.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 06.05.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin 45.000.000 TL'dan 90.000.000 TL'na artırılması ile tadil edilen Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.05.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, tescil 06.05.2020 tarih ve 10072 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 11.05.2020'dir.Eklenen DökümanlarEK: 1 ihrac_belgesi.pdfEK: 2 onay_yazisi.pdfEK: 3 onayli_tadil.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843271BIST