***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.05.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Mevcut Sermaye (TL) 90.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 135.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00024 50.000 25.000,000 50,00000 B Grubu B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 NâmaB Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 81.040.000 40.520.000,000 50,00000 B Grubu B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 KarışıkC Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032 8.910.000 4.455.000,000 50,00000 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 90.000.000 45.000.000,000 50,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 45.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 26.05.2022SPK Başvuru Tarihi 26.05.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarLider Faktoring A.Ş.'nin 26.05.2022 tarih ve 2022 / 22 sayılı yönetim Kurulu toplantısında1- Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun (II-18.1) sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği"nin 6'ncı maddesi 6'ncı fıkrası hükmü çerçevesinde Şirketimiz mevcut 400.000.000.- TL (Dört Yüz Milyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 90.000.000 TL (Doksan Milyon Türk Lirası)'ndan, 45.000.000,00-TL (Kırk Beş MilyonTürk Lirası) tutarında % 50 oranında artırılmak suretiyle, 135.000.000,00- TL (Yüz Otuz Beş Milyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına,2- Artırılacak 45.000.000,00 -TL (Kırk Beş Milyon Türk Lirası) sermayenin tamamının finansal tablolarda yer alan olağanüstü yedeklerden karşılanmasına ve,3- Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan ve aralarında grup ayrımı bulunan, nama yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 50 oranına isabet eden artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 45.000.000,00 -TL (Kırk Beş Milyon Türk Lirası) nominal değerdeki payların, artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032708BIST