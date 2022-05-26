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***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.05.2022 15:28
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 90.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 135.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00024 50.000 25.000,000 50,00000 B Grubu B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 Nâma
B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 81.040.000 40.520.000,000 50,00000 B Grubu B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 Karışık
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032 8.910.000 4.455.000,000 50,00000 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 90.000.000 45.000.000,000 50,00000

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 45.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 26.05.2022
SPK Başvuru Tarihi 26.05.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Lider Faktoring A.Ş.'nin 26.05.2022 tarih ve 2022 / 22 sayılı yönetim Kurulu toplantısında
1- Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun (II-18.1) sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği"nin 6'ncı maddesi 6'ncı fıkrası hükmü çerçevesinde Şirketimiz mevcut 400.000.000.- TL (Dört Yüz Milyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 90.000.000 TL (Doksan Milyon Türk Lirası)'ndan, 45.000.000,00-TL (Kırk Beş MilyonTürk Lirası) tutarında % 50 oranında artırılmak suretiyle, 135.000.000,00- TL (Yüz Otuz Beş Milyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına,
2- Artırılacak 45.000.000,00 -TL (Kırk Beş Milyon Türk Lirası) sermayenin tamamının finansal tablolarda yer alan olağanüstü yedeklerden karşılanmasına ve,
3- Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan ve aralarında grup ayrımı bulunan, nama yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 50 oranına isabet eden artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 45.000.000,00 -TL (Kırk Beş Milyon Türk Lirası) nominal değerdeki payların, artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına,
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032708


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