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***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.05.2020 14:33
GÜNCEL HABERLER



***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil / Bono 70000000 TRY Yurtiçi 07.03.2014 07.03.2015 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 150000000 TRY Yurtiçi 24.07.2014 24.07.2015 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 200000000 TRY Yurtiçi 03.04.2015 03.04.2016 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 200000000 TRY Yurtiçi 31.03.2016 31.03.2017 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 225000000 TRY Yurtiçi 03.11.2016 03.11.2017 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 300000000 TRY Yurtiçi 15.06.2017 15.06.2018 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 200000000 TRY Yurtiçi 03.11.2017 03.11.2018 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 225000000 TRY Yurtiçi 22.02.2018 22.02.2019 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 165000000 TRY Yurtiçi 27.04.2018 27.04.2019 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 200000000 TRY Yurtiçi 09.08.2018 09.08.2019 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 135000000 TRY Yurtiçi 26.12.2019 25.12.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Denge Varlık Yönetim A.Ş. Mali kurumların alacaklarını ve diğer varlıklarını satın almak 40000000 40000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843620


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GLRYH 16,73 65.425.621 % 9,99  
CMBTN 48,90 5.947.118 % 9,99  
KUTPO 15,97 5.486.573 % 9,99  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7933 8,8374 % 0,24  
Frank 7,3012 7,3452 % 0,23  
Riyal 1,8896 1,8991 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.720 1.721 4,37  
Altın Gr. 393 393 0,24  
Cumhuriyet 2.515 2.569 0,00  
Tam 2.589 2.636 0,00  
Yarım 1.264 1.288 0,00  
Çeyrek 630 644 0,00  
Gümüş.Ons 15,54 15,58 0,21  
Gümüş Gr. 3,54 3,55 0,03  
B. Petrol 29,70 29,70 0,24  
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