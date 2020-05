***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil / Bono 70000000 TRY Yurtiçi 07.03.2014 07.03.2015 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 150000000 TRY Yurtiçi 24.07.2014 24.07.2015 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 200000000 TRY Yurtiçi 03.04.2015 03.04.2016 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 200000000 TRY Yurtiçi 31.03.2016 31.03.2017 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 225000000 TRY Yurtiçi 03.11.2016 03.11.2017 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 300000000 TRY Yurtiçi 15.06.2017 15.06.2018 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 200000000 TRY Yurtiçi 03.11.2017 03.11.2018 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 225000000 TRY Yurtiçi 22.02.2018 22.02.2019 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 165000000 TRY Yurtiçi 27.04.2018 27.04.2019 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 200000000 TRY Yurtiçi 09.08.2018 09.08.2019 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 135000000 TRY Yurtiçi 26.12.2019 25.12.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDenge Varlık Yönetim A.Ş. Mali kurumların alacaklarını ve diğer varlıklarını satın almak 40000000 40000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843620BIST