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***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.05.2021 15:05



***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 50000 TRY 0,06 Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasını seçme İşlem Görmüyor
B Nama 1,00 TRY 81040000 TRY 90,04 İşlem Görüyor
C Nama 1,00 TRY 8910000 TRY 9,90 Esas sözleşmenin 13. maddesinde sıralanmış durumlar konusunda imtiyaz İşlem Görmüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NEDİM MENDA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 21.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bulunmamaktadır Evet 33.6 A Bağımsız Üye Değil - -
JAK SUCAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 21.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bulunmamaktadır Evet 21.4 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
Can Güney Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 21.03.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bulunmamaktadır Evet A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
Ayşe Bayoğlu Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 21.03.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Finansman Koordinatörü Bulunmamaktadır Evet B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
RAŞEL ELENKAVE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.03.2017 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Bulunmamaktadır Evet 1.9 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
MEHMET ŞÜKRÜ TEKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 03.12.2019 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Türk-Alman Üniversitesi öğrtim üyesi, Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi, Garring Vakfı yönetim kurulu üyesi Evet 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801494 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan. Denetim Komitesi - Üye. Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
RAHİME ALEV DUMANLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.04.2021 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş. - Bağımsız YK Üyesi, Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş. Bağımsız YK Üyesi Evet B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932316 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi - Başkan. Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan. Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935233


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