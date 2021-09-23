***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.09.2021 12:06
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil / Bono 70000000 TRY Yurtiçi 07.03.2014 07.03.2015 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 150000000 TRY Yurtiçi 24.07.2014 24.07.2015 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 200000000 TRY Yurtiçi 03.04.2015 03.04.2016 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 200000000 TRY Yurtiçi 31.03.2016 31.03.2017 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 225000000 TRY Yurtiçi 03.11.2016 03.11.2017 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 300000000 TRY Yurtiçi 15.06.2017 15.06.2018 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 200000000 TRY Yurtiçi 03.11.2017 03.11.2018 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 225000000 TRY Yurtiçi 22.02.2018 22.02.2019 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 165000000 TRY Yurtiçi 27.04.2018 27.04.2019 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 200000000 TRY Yurtiçi 09.08.2018 09.08.2019 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 135000000 TRY Yurtiçi 26.12.2019 25.12.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 270000000 TRY Yurtiçi 16.09.2021 16.09.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964945
BIST
13:251.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,72
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.405
13:258,6578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0059
|Açılış
|: 8,6420
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6758
En Düşük
8,6232
13:2510,1621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0477
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,1904
En Düşük
10,1002
13:25493,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,29
|Açılış
|: 493,23
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
494,54
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler13:25
|YEOTK
|66,55
|201.953.715
|% 10,00
|
|RALYH
|4,67
|55.423.768
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|3.755.085
|% 9,87
|
|KERVN
|0,45
|141.920
|% 9,76
|
|OYLUM
|10,50
|17.900.967
|% 9,15
|
|ISBTR
|26.300,00
|160.490
|% -9,31
|
|AKYHO
|2,47
|78.867.019
|% -8,86
|
|KTSKR
|57,80
|14.268.455
|% -8,25
|
|EKIZ
|5,92
|75.187
|% -5,43
|
|DOGUB
|4,92
|7.376.976
|% -4,65
|
|GARAN
|9,49
|730.818.009
|% 0,11
|
|EREGL
|16,82
|494.286.549
|% -0,47
|
|THYAO
|13,19
|446.109.651
|% 0,00
|
|TUPRS
|111,50
|282.151.318
|% 0,63
|
|SASA
|27,26
|255.794.190
|% 3,73
|
|YKBNK
|2,45
|221.403.136
|% 0,41
|
|GARAN
|9,49
|730.818.009
|% 0,11
|
|ODAS
|1,36
|57.769.889
|% 0,74
|
|KATMR
|1,33
|50.586.906
|% 3,91
|
|KRDMD
|6,43
|228.532.826
|% -0,92
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6553
|8,6578
|% 0,07
|
|Euro
|10,1554
|10,1621
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,7861
|11,8452
|% 0,34
|
|Frank
|9,3189
|9,3751
|% 0,18
|
|Riyal
|2,3009
|2,3125
|% 0,05
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|3,26
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,29
|
|Cumhuriyet
|3.264
|3.314
|-1,00
|
|Tam
|3.248
|3.330
|-1,58
|
|Yarım
|1.570
|1.611
|-0,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-0,38
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,33
|0,01
|
|B. Petrol
|75,88
|75,88
|-0,31
|