Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.09.2021 12:06



***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil / Bono 70000000 TRY Yurtiçi 07.03.2014 07.03.2015 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 150000000 TRY Yurtiçi 24.07.2014 24.07.2015 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 200000000 TRY Yurtiçi 03.04.2015 03.04.2016 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 200000000 TRY Yurtiçi 31.03.2016 31.03.2017 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 225000000 TRY Yurtiçi 03.11.2016 03.11.2017 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 300000000 TRY Yurtiçi 15.06.2017 15.06.2018 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 200000000 TRY Yurtiçi 03.11.2017 03.11.2018 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 225000000 TRY Yurtiçi 22.02.2018 22.02.2019 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 165000000 TRY Yurtiçi 27.04.2018 27.04.2019 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 200000000 TRY Yurtiçi 09.08.2018 09.08.2019 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 135000000 TRY Yurtiçi 26.12.2019 25.12.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 270000000 TRY Yurtiçi 16.09.2021 16.09.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964945


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:251.411
Değişim :  0,26% |  3,72
Açılış :  1.409  
Önceki Kapanış :  1.407  
En Yüksek
1.417 En Düşük
1.405
BIST En Aktif Hisseler13:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 66,55 201.953.715 % 10,00  
RALYH 4,67 55.423.768 % 9,88  
KIMMR 4,23 3.755.085 % 9,87  
KERVN 0,45 141.920 % 9,76  
OYLUM 10,50 17.900.967 % 9,15  
daha fazla
13:25 Alış Satış %  
Dolar 8,6553 8,6578 % 0,07  
Euro 10,1554 10,1621 % 0,47  
Sterlin 11,7861 11,8452 % 0,34  
Frank 9,3189 9,3751 % 0,18  
Riyal 2,3009 2,3125 % 0,05  
daha fazla
13:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.772 3,26  
Altın Gr. 493 493 1,29  
Cumhuriyet 3.264 3.314 -1,00  
Tam 3.248 3.330 -1,58  
Yarım 1.570 1.611 -0,77  
Çeyrek 787 805 -0,38  
Gümüş.Ons 22,72 22,74 0,04  
Gümüş Gr. 6,33 6,33 0,01  
B. Petrol 75,88 75,88 -0,31  
Seans Raporu 13:25
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru