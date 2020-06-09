***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi09/06/2020Karar Sayısı2020/20Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı2020/1 Dönem sorumluluk beyanı ekte PDF olarak yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850384BIST