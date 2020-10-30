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***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.10.2020 14:33
GÜNCEL HABERLER



***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımı ve Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin SPK başvurusunun yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.10.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 5.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 11.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 686.403,75 686.403,750 100,00000 C Grubu C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 Hamiline
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 1.072.660 1.072.660,000 100,00000 C Grubu C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 Hamiline
C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 3.740.936,25 3.740.936,250 100,00000 C Grubu C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 5.500.000 5.500.000,000 100,00000

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 5.500.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 ve 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.10.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23 Ekim 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereğince, 5.500.000,-TL olan ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 11.000.000,-TL'na artırılması ve bu amaçla Esas Sözleşmesinin 6 ve 7'nci maddelerinin değişiklik metnine onay alınması talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna bugün başvuru yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözlesme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884909


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