***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımı ve Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin SPK başvurusunun yapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.10.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 5.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 11.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 686.403,75 686.403,750 100,00000 C Grubu C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 HamilineB Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 1.072.660 1.072.660,000 100,00000 C Grubu C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 HamilineC Grubu, LINK, TRALINKW91U8 3.740.936,25 3.740.936,250 100,00000 C Grubu C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 5.500.000 5.500.000,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 5.500.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 ve 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.10.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 23 Ekim 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereğince, 5.500.000,-TL olan ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 11.000.000,-TL'na artırılması ve bu amaçla Esas Sözleşmesinin 6 ve 7'nci maddelerinin değişiklik metnine onay alınması talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna bugün başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözlesme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884909BIST