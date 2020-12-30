Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.12.2020 18:53



***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin Genel Kurul kararı ve Esas Sözleşme değişikliğinin tescil edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 5.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 11.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 686.403,75 686.403,750 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 Hamiline
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 1.072.660 1.072.660,000 100,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 Hamiline
C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 3.740.936,25 3.740.936,250 100,00000 C Grubu C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 5.500.000 5.500.000,000 100,00000

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 5.500.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.10.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 10.11.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.12.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 09.12.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 24.12.2020
Sermaye Tescil Tarihi 30.12.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımı kapsamında, ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulunun 24 Aralık 2020 tarih ve 78/1572 sayılı Kurul kararı ile onaylanmasını takiben 15 Aralık 2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan sermaye artırımı kararı ve Esas Sözleşme değişikliği İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30 Aralık 2020 tarihinde tescil edilmiştir.
İhraç edilecek payların ortaklarımızın hesabına kayden dağıtım tarihi ayrıca bildirilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895761


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.480
Değişim :  1,39% |  20,22
Açılış :  1.463  
Önceki Kapanış :  1.460  
En Yüksek
1.483 En Düşük
1.463
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 143,00 345.505 % 10,00  
YBTAS 15.565,10 401.634 % 10,00  
DOCO 613,10 406.704.139 % 9,99  
BERA 19,26 135.592.717 % 9,99  
TGSAS 11,56 114.650.253 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3676 7,3786 % -0,23  
Euro 9,0273 9,0594 % 0,01  
Sterlin 9,9914 10,0415 % 0,41  
Frank 8,3057 8,3557 % -0,24  
Riyal 1,9571 1,9669 % -0,36  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.886 1.886 7,09  
Altın Gr. 447 447 -0,09  
Cumhuriyet 2.959 3.004 14,00  
Tam 2.946 3.020 15,14  
Yarım 1.424 1.461 7,32  
Çeyrek 714 731 3,67  
Gümüş.Ons 26,31 26,34 0,09  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 0,01  
B. Petrol 51,17 51,17 -0,06  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru