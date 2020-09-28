***LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.09.2020 09:14
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LKMNH.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0823129 TL Teorik Fiyat: 10,628 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876864
BIST
10:201.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.124
10:207,7393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0811
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,8569
En Düşük
7,6453
10:209,0040
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0968
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9150
|
9,1385
En Düşük
8,8904
10:20463,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,72
|Açılış
|: 463,21
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler10:20
|TLMAN
|37,42
|3.833.567
|% 9,99
|
|TKURU
|855,40
|5.256.433
|% 9,99
|
|MERKO
|9,92
|2.878.675
|% 9,98
|
|YAPRK
|48,50
|3.320.539
|% 9,98
|
|SUMAS
|47,22
|403.306
|% 9,97
|
|AYCES
|91,90
|2.620.042
|% -9,99
|
|YONGA
|42,90
|1.192.019
|% -9,99
|
|MMCAS
|6,86
|1.054.924
|% -9,97
|
|ARMDA
|59,90
|4.164.885
|% -9,24
|
|OYLUM
|5,14
|40.215.810
|% -6,03
|
|SISE
|7,36
|547.792.174
|% 4,10
|
|GARAN
|7,16
|267.495.789
|% -0,14
|
|ASELS
|17,44
|133.050.129
|% 1,28
|
|ITTFH
|5,70
|93.783.302
|% -0,52
|
|PETKM
|4,20
|84.381.308
|% -0,47
|
|SISE
|7,36
|547.792.174
|% 4,10
|
|GARAN
|7,16
|267.495.789
|% -0,14
|
|YKBNK
|2,11
|52.717.574
|% 0,00
|
|ODAS
|2,69
|63.139.191
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,66
|37.208.691
|% 2,47
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7352
|7,7393
|% 1,06
|
|Euro
|8,9950
|9,0040
|% 1,09
|
|Sterlin
|9,8614
|9,9108
|% 1,33
|
|Frank
|8,2997
|8,3497
|% 1,05
|
|Riyal
|2,0580
|2,0683
|% 1,09
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|462
|462
|3,95
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.105
|7,00
|
|Tam
|3.046
|3.121
|17,87
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|8,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,32
|
Seans Raporu
10:20
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10:30SODSN
Yüzde 9.92 oranında artışla 22.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 931 adet işlem
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10:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 55 artarak (% 0.44 ) 1, 268
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10:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GUSGR, SISE, MRDIN
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10:29
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUSGR, SISE, MRDIN
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10:29XU100
Endeks 1, 129 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 1, 923.00 milyon TL de