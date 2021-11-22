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***LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

22.11.2021 09:26
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

LKMNH.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1111111 TL Teorik Fiyat: 11,839 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978882


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BIST En Aktif Hisseler13:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EDATA 11,00 31.496.174 % 10,00  
DITAS 27,72 29.266.746 % 10,00  
TETMT 230,40 3.368.900 % 9,98  
SANFM 31,96 13.860.648 % 9,98  
PENTA 206,30 16.034.739 % 9,97  
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13:13 Alış Satış %  
Dolar 11,1936 11,2013 % -0,45  
Euro 12,6387 12,6496 % -0,46  
Sterlin 14,9766 15,0517 % -0,69  
Frank 12,0041 12,0764 % -0,54  
Riyal 2,9721 2,9870 % -0,62  
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13:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.843 1.843 -4,03  
Altın Gr. 663 663 -5,20  
Cumhuriyet 4.391 4.457 5,00  
Tam 4.363 4.472 -0,09  
Yarım 2.109 2.163 -0,05  
Çeyrek 1.057 1.081 -0,31  
Gümüş.Ons 24,77 24,80 0,20  
Gümüş Gr. 8,91 8,92 0,03  
B. Petrol 79,11 79,11 0,22  
Seans Raporu 13:13
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