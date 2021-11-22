***LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.11.2021 09:26
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LKMNH.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1111111 TL Teorik Fiyat: 11,839 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978882
BIST
13:131.756
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 18,49
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
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1.759
En Düşük
1.749
13:1311,2013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0503
|Açılış
|: 11,1630
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2326
En Düşük
10,9592
13:1312,6496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0581
|Açılış
|: 12,5850
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|Önceki Kapanış
|: 12,5700
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12,6658
En Düşük
12,3613
13:13663,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -5,20
|Açılış
|: 663,05
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
665,92
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler13:13
|EDATA
|11,00
|31.496.174
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|29.266.746
|% 10,00
|
|TETMT
|230,40
|3.368.900
|% 9,98
|
|SANFM
|31,96
|13.860.648
|% 9,98
|
|PENTA
|206,30
|16.034.739
|% 9,97
|
|MERCN
|11,12
|71.802.644
|% -9,96
|
|SUMAS
|88,10
|129.403
|% -6,28
|
|BJKAS
|5,66
|78.698.926
|% -5,51
|
|GSRAY
|4,07
|175.462.685
|% -5,35
|
|BASGZ
|13,32
|216.644.464
|% -4,58
|
|THYAO
|17,47
|1.218.925.933
|% 2,22
|
|SISE
|11,17
|913.409.063
|% -0,71
|
|GARAN
|12,07
|714.171.664
|% 0,17
|
|KRDMD
|8,39
|695.616.778
|% 2,57
|
|TSPOR
|8,95
|415.633.820
|% 4,31
|
|ODAS
|1,65
|291.008.310
|% 3,12
|
|YKBNK
|3,57
|299.506.455
|% 0,56
|
|KRDMD
|8,39
|695.616.778
|% 2,57
|
|SISE
|11,17
|913.409.063
|% -0,71
|
|THYAO
|17,47
|1.218.925.933
|% 2,22
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1936
|11,2013
|% -0,45
|
|Euro
|12,6387
|12,6496
|% -0,46
|
|Sterlin
|14,9766
|15,0517
|% -0,69
|
|Frank
|12,0041
|12,0764
|% -0,54
|
|Riyal
|2,9721
|2,9870
|% -0,62
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-4,03
|
|Altın Gr.
|663
|663
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|4.391
|4.457
|5,00
|
|Tam
|4.363
|4.472
|-0,09
|
|Yarım
|2.109
|2.163
|-0,05
|
|Çeyrek
|1.057
|1.081
|-0,31
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|8,91
|8,92
|0,03
|
|B. Petrol
|79,11
|79,11
|0,22
|