***LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.12.2022 09:11
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [LKMNH]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LKMNH.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1749999 TL Teorik Fiyat: 31,806 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090400
BIST
13:265.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -36,19
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
13:2618,7172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0463
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
13:2619,9180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0313
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
13:261.085,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,56
|Açılış
|: 1.085,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler13:24
|COSMO
|115,60
|7.021.544
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.522.865
|% 9,99
|
|UZERB
|168,40
|1.738.162
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.026.037
|% 9,97
|
|BALAT
|24,40
|2.947.456
|% 9,32
|
|PLTUR
|17,36
|14.292.071
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.304.277
|% -9,89
|
|KOZAL
|604,00
|3.851.166.577
|% -8,89
|
|IMASM
|221,70
|101.035.265
|% -8,77
|
|CMBTN
|568,00
|34.805.880
|% -7,51
|
|KOZAL
|604,00
|3.851.166.577
|% -8,89
|
|THYAO
|140,90
|3.379.930.161
|% -1,54
|
|ENKAI
|31,86
|3.149.141.391
|% 4,25
|
|KCHOL
|80,95
|2.125.322.954
|% 4,05
|
|KRDMD
|17,79
|1.991.086.598
|% 0,17
|
|EKGYO
|8,20
|1.278.950.186
|% -1,32
|
|YKBNK
|11,75
|1.510.915.835
|% -0,51
|
|ISCTR
|12,88
|1.523.569.399
|% -0,85
|
|KRDMD
|17,79
|1.991.086.598
|% 0,17
|
|TSKB
|4,34
|434.135.793
|% -2,91
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7093
|18,7197
|% 0,26
|
|Euro
|19,8980
|19,9133
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,4750
|22,5877
|% 0,39
|
|Frank
|20,0624
|20,1832
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9635
|4,9884
|% 0,23
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-9,60
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.086
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|7.282
|7.392
|-8,00
|
|Tam
|7.334
|7.384
|-15,00
|
|Yarım
|3.552
|3.616
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,49
|84,49
|-0,19
|