***LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
25.09.2020 16:49
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH
28.09.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
LOKMAN HEKIM SAGLIK LKMNH 0,0823129 0,0699659
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876734
BIST
16:421.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 9,90
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.124
16:427,6443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0189
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6870
En Düşük
7,5122
16:428,8974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0058
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9420
En Düşük
8,7728
16:42457,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,78
|Açılış
|: 457,34
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,37
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler16:40
|MRSHL
|380,60
|29.420.031
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|48.647.150
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|4.193.627
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|3.757.846
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|753.106
|% 10,00
|
|AYCES
|102,10
|39.670.822
|% -9,96
|
|ARMDA
|66,00
|33.970.076
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,62
|1.191.128
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|10.079.112
|% -9,90
|
|OYLUM
|5,47
|153.019.625
|% -9,88
|
|GARAN
|7,23
|2.943.485.607
|% 3,14
|
|SISE
|7,02
|1.736.826.814
|% 2,78
|
|ASELS
|17,33
|1.036.652.099
|% 2,12
|
|AKBNK
|5,13
|645.325.610
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,30
|620.537.954
|% 0,61
|
|GARAN
|7,23
|2.943.485.607
|% 3,14
|
|SISE
|7,02
|1.736.826.814
|% 2,78
|
|HURGZ
|1,99
|463.066.406
|% -9,55
|
|EKGYO
|1,76
|331.643.052
|% 1,15
|
|KRDMD
|3,30
|620.537.954
|% 0,61
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6356
|7,6432
|% 0,23
|
|Euro
|8,8811
|8,8939
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,6875
|9,7361
|% -0,00
|
|Frank
|8,1917
|8,2411
|% -0,03
|
|Riyal
|2,0298
|2,0400
|% 0,15
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-6,20
|
|Altın Gr.
|456
|457
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.084
|-6,00
|
|Tam
|3.024
|3.100
|-2,47
|
|Yarım
|1.462
|1.500
|-1,20
|
|Çeyrek
|733
|750
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|5,59
|5,60
|-0,08
|
|B. Petrol
|41,69
|41,69
|-0,25
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:51MARTI
Yüzde 6.67 oranında artışla 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 289, 608 adet işlem
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16:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 42 artarak (% 1.07 ) 1, 270
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16:50XU100
Endeks 1, 130 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 16, 659.00 milyon TL de
-
16:50AVOD
Yüzde 7.25 oranında artışla 5.18 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 228, 305 adet işlem
-
16:49CRFSA
Yüzde 9.92 oranında artışla 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 806, 534 adet işlem