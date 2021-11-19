***LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
19.11.2021 16:46
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH
22.11.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
LOKMAN HEKIM SAGLIK LKMNH 0,1111111 0,0944444
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978756
BIST
17:031.738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
17:0311,0782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0422
|Açılış
|: 11,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
17:0312,5303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0343
|Açılış
|: 12,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
17:03663,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,82
|Açılış
|: 663,32
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler17:03
|FRIGO
|2,86
|31.652.686
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.079.377
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|9.447.508
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|67.918.705
|% 9,96
|
|MERCN
|12,35
|97.050.567
|% -9,99
|
|BASGZ
|13,97
|461.501.488
|% -9,93
|
|DOCO
|926,90
|57.305.432
|% -8,73
|
|PGSUS
|93,25
|389.111.921
|% -7,67
|
|TAVHL
|27,86
|280.713.602
|% -6,20
|
|THYAO
|17,14
|2.246.013.070
|% -4,78
|
|KRDMD
|8,25
|2.087.939.133
|% 5,23
|
|GARAN
|12,18
|1.686.517.089
|% -0,49
|
|YKBNK
|3,55
|1.414.713.128
|% -1,39
|
|SISE
|11,21
|1.219.663.524
|% 0,90
|
|YKBNK
|3,55
|1.414.713.128
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,25
|2.087.939.133
|% 5,23
|
|ODAS
|1,60
|329.318.962
|% 3,23
|
|TSKB
|1,55
|284.799.184
|% -1,90
|
|ADESE
|1,05
|179.869.755
|% -1,87
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0699
|11,0782
|% 0,38
|
|Euro
|12,5200
|12,5303
|% -0,27
|
|Sterlin
|14,8429
|14,9173
|% -0,10
|
|Frank
|11,9067
|11,9785
|% 0,20
|
|Riyal
|2,9429
|2,9577
|% 0,29
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|2,08
|
|Altın Gr.
|662
|662
|1,41
|
|Cumhuriyet
|4.374
|4.440
|-12,00
|
|Tam
|4.348
|4.459
|-25,45
|
|Yarım
|2.102
|2.157
|-12,32
|
|Çeyrek
|1.054
|1.079
|-6,15
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,81
|8,82
|0,00
|
|B. Petrol
|78,97
|78,97
|-2,27
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:18SANFM
Yüzde 9.99 oranında artışla 29.06 lira fiyatla işlem gören hissede 942, 433 adet işlem
-
17:17XU100
Endeks 1, 737 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 24, 343.00 milyon TL de
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17:16BASGZ
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 13.98 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 231, 934 adet işlem
-
17:15TAVHL
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 27.86 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 664, 197 adet işlem
-
17:14ISSEN
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 11.32 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 935, 083 adet işlem