***LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler LKMNH28.12.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaLOKMAN HEKIM SAGLIK LKMNH 0,1944444 0,1749999Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090223BIST