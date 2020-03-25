***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2020 11:00
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LKMNH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831946
BIST
17:0689.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -162,82
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
17:066,4649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0427
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
17:066,9907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0607
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
17:06334,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,60
|Açılış
|: 334,39
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|12,87
|49.329.327
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|108.423.354
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.507.823
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.100.135
|% 10,00
|
|ESCOM
|1,76
|1.166.875
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|17.938.331
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|482.841
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|25.056
|% -6,15
|
|ASELS
|23,30
|1.266.901.320
|% 2,01
|
|THYAO
|8,68
|1.208.882.486
|% 4,70
|
|GARAN
|7,55
|1.140.256.856
|% -0,40
|
|AKBNK
|5,57
|370.718.906
|% -2,79
|
|YKBNK
|1,87
|364.275.682
|% -1,58
|
|YKBNK
|1,87
|364.275.682
|% -1,58
|
|GARAN
|7,55
|1.140.256.856
|% -0,40
|
|ODAS
|1,26
|184.116.012
|% -0,79
|
|THYAO
|8,68
|1.208.882.486
|% 4,70
|
|ISFIN
|2,92
|346.624.897
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5500
|7,5879
|% 0,39
|
|Frank
|6,5471
|6,5865
|% 0,58
|
|Riyal
|1,7124
|1,7209
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.615
|-9,06
|
|Altın Gr.
|334
|335
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,21
|14,27
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|0,01
|
|B. Petrol
|26,67
|26,67
|-0,48
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