***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.09.2020 10:44
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LKMNH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874342
BIST
10:531.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,62
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.103
En Düşük
1.099
10:537,4879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4900
En Düşük
7,4679
10:538,8584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0206
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8868
En Düşük
8,8221
10:53467,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,07
|Açılış
|: 467,81
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,10
En Düşük
466,77
BIST En Aktif Hisseler10:53
|KONYA
|486,20
|11.580.499
|% 10,00
|
|KSTUR
|125,40
|208.666
|% 10,00
|
|TKURU
|333,30
|283.972
|% 10,00
|
|SUMAS
|27,30
|289.899
|% 9,99
|
|METUR
|5,18
|3.563.006
|% 9,98
|
|DOBUR
|21,88
|50.674
|% -9,96
|
|IZMDC
|17,50
|830.288
|% -7,36
|
|EUYO
|2,00
|9.300.035
|% -6,98
|
|CRDFA
|5,53
|14.065.044
|% -6,43
|
|NIBAS
|16,00
|148.629
|% -6,43
|
|PETKM
|4,35
|943.014.610
|% -3,55
|
|TUPRS
|82,35
|338.620.773
|% -2,95
|
|TSPOR
|7,80
|284.373.018
|% 8,94
|
|ZOREN
|2,87
|273.585.169
|% -0,69
|
|GSRAY
|5,25
|229.922.064
|% 9,83
|
|PETKM
|4,35
|943.014.610
|% -3,55
|
|SKBNK
|1,49
|194.653.200
|% 7,97
|
|ZOREN
|2,87
|273.585.169
|% -0,69
|
|ALBRK
|1,51
|135.080.998
|% 3,42
|
|AKENR
|2,02
|105.259.609
|% -1,94
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4842
|7,4879
|% 0,04
|
|Euro
|8,8544
|8,8584
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,7046
|9,7533
|% -0,04
|
|Frank
|8,1936
|8,2430
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9891
|1,9991
|% -0,09
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-2,88
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|27,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,00
|
|B. Petrol
|40,57
|40,57
|-0,22
|