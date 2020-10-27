***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2020 15:06
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LKMNH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884327
BIST
17:071.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.158
En Düşük
1.134
17:078,1880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1046
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,2088
En Düşük
8,0708
17:079,6935
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1413
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7169
En Düşük
9,5440
17:07501,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,91
|Açılış
|: 501,36
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
502,73
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler17:07
|OSMEN
|22,00
|1.052.169
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|103.769.544
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,64
|169.066.207
|% 9,99
|
|ESEN
|18,29
|158.638.366
|% 9,98
|
|EUYO
|7,27
|7.690.191
|% 9,98
|
|POLTK
|380,70
|508.235
|% -10,00
|
|YAPRK
|36,06
|1.562.968
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|314.622
|% -9,99
|
|DAGHL
|16,04
|736.621
|% -9,99
|
|SODSN
|22,18
|406.803
|% -9,98
|
|TSKB
|2,05
|1.877.087.667
|% 6,77
|
|GARAN
|6,85
|959.402.955
|% 1,18
|
|RTALB
|50,95
|886.579.748
|% 2,89
|
|SISE
|6,40
|833.694.940
|% 1,59
|
|SKBNK
|1,85
|793.348.062
|% 8,19
|
|TSKB
|2,05
|1.877.087.667
|% 6,77
|
|SKBNK
|1,85
|793.348.062
|% 8,19
|
|EKGYO
|1,72
|521.072.541
|% 2,38
|
|ALBRK
|1,71
|385.576.814
|% 9,62
|
|YKBNK
|2,14
|476.250.481
|% 2,39
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1855
|8,1880
|% 1,29
|
|Euro
|9,6848
|9,6935
|% 1,48
|
|Sterlin
|10,6288
|10,6821
|% 1,26
|
|Frank
|8,9794
|9,0335
|% 1,25
|
|Riyal
|2,1730
|2,1839
|% 1,11
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|4,39
|
|Altın Gr.
|501
|501
|6,23
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|37,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|32,81
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|15,87
|
|Çeyrek
|799
|817
|7,94
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,07
|
|B. Petrol
|41,11
|41,11
|0,28
|
Seans Raporu
17:07
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17:16ALBRK
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17:10
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