***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.10.2020 11:56
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LKMNH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884843
BIST
13:141.108
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -18,53
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.103
13:148,3517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0634
|Açılış
|: 8,3390
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3531
En Düşük
8,2678
13:149,7510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0701
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7559
En Düşük
9,6423
13:14503,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,88
|Açılış
|: 503,26
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
503,62
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler13:14
|KARTN
|1.812,80
|62.437.096
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.191.494
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|691.199
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.473.090
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|9.493.515
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|492.840
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,79
|878.837
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|279.902
|% -9,98
|
|MEGAP
|10,85
|896.287
|% -9,96
|
|MEGAP
|10,85
|896.287
|% -9,96
|
|TSKB
|2,36
|3.366.776.839
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,94
|538.819.254
|% -2,02
|
|GARAN
|6,63
|510.544.066
|% -2,21
|
|PETKM
|4,10
|364.476.936
|% 1,74
|
|ASELS
|16,84
|341.619.513
|% -3,22
|
|TSKB
|2,36
|3.366.776.839
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,94
|538.819.254
|% -2,02
|
|ALBRK
|1,71
|240.569.086
|% -3,39
|
|PETKM
|4,10
|364.476.936
|% 1,74
|
|IHLAS
|1,06
|93.454.024
|% -3,64
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3463
|8,3517
|% 0,76
|
|Euro
|9,7422
|9,7510
|% 0,72
|
|Sterlin
|10,7838
|10,8379
|% 1,02
|
|Frank
|9,0795
|9,1342
|% 0,82
|
|Riyal
|2,2200
|2,2312
|% 0,85
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|7,10
|
|Altın Gr.
|503
|503
|5,89
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|23,00
|
|Tam
|3.315
|3.397
|25,87
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|12,51
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,41
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,09
|
|B. Petrol
|38,54
|38,54
|0,28
|