***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 14:37
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LKMNH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885742
BIST
17:201.143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 8,94
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
17:208,5098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0697
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5468
En Düşük
8,4096
17:209,9796
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1563
|Açılış
|: 10,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0092
En Düşük
9,7754
17:20522,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 8,56
|Açılış
|: 522,94
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
524,30
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler17:20
|KARTN
|2.193,40
|253.197.833
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|72.097.380
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.152.739
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,25
|1.254.899.262
|% -4,69
|
|GARAN
|6,75
|1.136.897.715
|% 2,12
|
|PETKM
|4,21
|1.116.082.880
|% 2,68
|
|SISE
|6,38
|1.114.562.009
|% 0,31
|
|TSKB
|2,30
|923.952.924
|% -9,80
|
|TSKB
|2,30
|923.952.924
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,25
|1.254.899.262
|% -4,69
|
|PETKM
|4,21
|1.116.082.880
|% 2,68
|
|YKBNK
|2,26
|457.296.149
|% 3,20
|
|DOHOL
|2,44
|487.192.020
|% 0,00
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5056
|8,5098
|% 0,83
|
|Euro
|9,9719
|9,9796
|% 1,59
|
|Sterlin
|11,0701
|11,1256
|% 1,85
|
|Frank
|9,2932
|9,3492
|% 1,64
|
|Riyal
|2,2699
|2,2813
|% 1,16
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|11,62
|
|Altın Gr.
|523
|523
|8,83
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.524
|74,00
|
|Tam
|3.456
|3.542
|75,05
|
|Yarım
|1.671
|1.713
|36,30
|
|Çeyrek
|838
|857
|18,15
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,13
|
|B. Petrol
|40,13
|40,13
|1,16
|
Seans Raporu
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