***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2020 16:07
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LKMNH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887176
BIST
16:051.232
En Yüksek
|Değişim
|: 3,33%
|| 39,75
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
16:058,0530
En Yüksek
|Değişim
|: -5,47%
|| -0,4663
|Açılış
|: 8,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
16:059,5690
En Yüksek
|Değişim
|: -5,50%
|| -0,5574
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
16:05494,52
En Yüksek
|Değişim
|: -7,54%
|| -40,31
|Açılış
|: 494,52
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
491,14
BIST En Aktif Hisseler16:05
|DOCO
|337,70
|152.727.279
|% 10,00
|
|TAVHL
|15,95
|329.064.398
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.059.321
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.342,40
|67.130.135
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|19.514.379
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,52
|300.110.523
|% -15,56
|
|EUYO
|8,46
|966.030
|% -10,00
|
|RTALB
|43,72
|239.208.085
|% -8,80
|
|GLRYH
|13,53
|17.725.296
|% -8,21
|
|KLGYO
|10,98
|177.754.268
|% -8,12
|
|GARAN
|7,51
|3.778.175.005
|% 7,59
|
|THYAO
|10,68
|1.729.443.264
|% 9,99
|
|PETKM
|4,47
|1.442.466.449
|% 4,20
|
|AKBNK
|5,40
|1.036.257.642
|% 7,57
|
|YKBNK
|2,48
|985.217.647
|% 6,44
|
|GARAN
|7,51
|3.778.175.005
|% 7,59
|
|YKBNK
|2,48
|985.217.647
|% 6,44
|
|PETKM
|4,47
|1.442.466.449
|% 4,20
|
|ODAS
|3,70
|799.061.468
|% 2,78
|
|SKBNK
|1,52
|300.110.523
|% -15,56
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0426
|8,0530
|% -5,47
|
|Euro
|9,5530
|9,5690
|% -5,50
|
|Sterlin
|10,5848
|10,6379
|% -5,25
|
|Frank
|8,8781
|8,9316
|% -5,83
|
|Riyal
|2,1427
|2,1535
|% -5,38
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-62,61
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-40,42
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.339
|-273,00
|
|Tam
|3.273
|3.360
|-271,43
|
|Yarım
|1.582
|1.625
|-131,29
|
|Çeyrek
|794
|813
|-65,65
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,48
|-1,13
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,60
|
|B. Petrol
|42,84
|42,84
|3,39
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:17BLCYT
Yüzde 8.40 oranında artışla 7.87 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 534, 886 adet işlem
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16:16MERKO
Yüzde 8.68 oranında artışla 14.15 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 180, 491 adet işlem
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16:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 26 artarak (% 4.17 ) 1, 357
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16:14XU100
Endeks 1, 234 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 51 üstünde . İşlem hacmi 24, 942.00 milyon TL de
-
16:12TSPOR
Yüzde 8.05 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 891, 341 adet işlem