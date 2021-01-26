***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.01.2021 16:36
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LKMNH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904458
BIST
16:501.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.549
En Düşük
1.517
16:507,3546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0500
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3409
16:508,9456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0542
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9163
16:50439,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,13
|Açılış
|: 439,66
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
437,66
BIST En Aktif Hisseler16:50
|MAALT
|254,20
|42.125.911
|% 10,00
|
|VAKFN
|8,26
|26.574.563
|% 9,99
|
|KONTR
|44,06
|139.551.365
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.909.275
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|2.045.911
|% -9,99
|
|UMPAS
|2,44
|474.214
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,52
|1.744.372.643
|% 2,02
|
|GARAN
|9,59
|1.695.630.646
|% 0,52
|
|KARSN
|5,66
|1.373.180.447
|% 8,85
|
|KOZAL
|120,00
|1.127.220.595
|% -1,15
|
|KRDMD
|6,86
|787.704.922
|% -1,86
|
|EKGYO
|2,52
|1.744.372.643
|% 2,02
|
|TSKB
|1,94
|643.672.179
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,53
|484.413.433
|% -1,29
|
|KARSN
|5,66
|1.373.180.447
|% 8,85
|
|IHLGM
|1,54
|370.353.526
|% -1,91
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3522
|7,3546
|% -0,68
|
|Euro
|8,9424
|8,9456
|% -0,60
|
|Sterlin
|10,0544
|10,1048
|% -0,36
|
|Frank
|8,2528
|8,3025
|% -0,61
|
|Riyal
|1,9550
|1,9648
|% -0,65
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|1,95
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|2.913
|2.957
|-23,00
|
|Tam
|2.902
|2.975
|-20,17
|
|Yarım
|1.403
|1.439
|-9,76
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,88
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,55
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|55,87
|55,87
|0,19
|
Seans Raporu
16:50
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17:02ESEN
Yüzde 4.99 oranında artışla 28.20 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 736, 860 adet işlem
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17:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, PETKM, KRDMD
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17:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, SAHOL, EKGYO
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17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 71 artarak (% 0.27 ) 1, 357
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17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAALT, QNBFL, YESIL, SANEL, SEKUR, KONTR, VAKFN, TBORG, INVEO, GLBMD