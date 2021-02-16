***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2021 10:00
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LKMNH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909819
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
0
En Düşük
0
18:056,9199
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0443
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
6,9661
En Düşük
6,9131
18:058,4055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0491
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,4620
En Düşük
8,3877
18:05406,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,15
|Açılış
|: 405,81
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
405,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMPOL
|17,12
|32.785.327
|% 0,00
|
|SMART
|8,86
|9.415.916
|% 0,00
|
|PRKAB
|13,20
|53.436.411
|% 0,00
|
|VERUS
|66,65
|201.781.277
|% 0,00
|
|RHEAG
|3,60
|3.083.816
|% 0,00
|
|TMPOL
|17,12
|32.785.327
|% 0,00
|
|SMART
|8,86
|9.415.916
|% 0,00
|
|PRKAB
|13,20
|53.436.411
|% 0,00
|
|VERUS
|66,65
|201.781.277
|% 0,00
|
|RHEAG
|3,60
|3.083.816
|% 0,00
|
|KOZAL
|148,70
|4.993.570.362
|% 0,00
|
|SASA
|37,86
|1.705.705.802
|% 0,00
|
|THYAO
|12,40
|1.300.825.788
|% 0,00
|
|GUBRF
|73,15
|1.198.409.687
|% 0,00
|
|PETKM
|5,13
|1.170.300.077
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|734.425.858
|% 0,00
|
|PETKM
|5,13
|1.170.300.077
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|288.324.687
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,33
|359.767.124
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,72
|404.294.252
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9174
|6,9199
|% -0,64
|
|Euro
|8,4006
|8,4055
|% -0,58
|
|Sterlin
|9,6132
|9,6614
|% -0,42
|
|Frank
|7,7564
|7,8032
|% -0,45
|
|Riyal
|1,8403
|1,8496
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|5,68
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,68
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,01
|
|B. Petrol
|63,55
|63,55
|0,25
|