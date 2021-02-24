***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2021 10:00
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LKMNH]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LKMNH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912077
BIST
10:081.507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -10,48
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.508
En Düşük
1.496
10:087,1271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0219
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1483
En Düşük
7,0712
10:088,6680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0314
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6932
En Düşük
8,5921
10:08414,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,58
|Açılış
|: 414,11
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
415,73
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler10:08
|CASA
|195,80
|916.344
|% 10,00
|
|MERIT
|377,00
|1.870.297
|% 9,98
|
|KSTUR
|315,10
|714.017
|% 9,98
|
|AVISA
|20,52
|3.065.873
|% 9,97
|
|TACTR
|28,00
|49.728
|% 8,19
|
|AVGYO
|3,38
|89.743
|% -10,75
|
|MZHLD
|37,26
|176.352
|% -10,00
|
|IZTAR
|22,50
|535.545
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|415.548
|% -9,99
|
|SRVGY
|95,60
|1.551.684
|% -9,98
|
|ASELS
|17,76
|159.761.072
|% 3,98
|
|SASA
|34,38
|80.477.165
|% -5,34
|
|THYAO
|12,88
|80.202.367
|% -1,08
|
|PETKM
|5,38
|73.334.561
|% -0,92
|
|PGSUS
|82,50
|73.054.893
|% -1,96
|
|SKBNK
|1,41
|26.988.649
|% -1,40
|
|EKGYO
|2,31
|41.034.096
|% -1,28
|
|IHLGM
|1,22
|20.181.632
|% -1,61
|
|PETKM
|5,38
|73.334.561
|% -0,92
|
|ODAS
|3,99
|45.655.243
|% 0,25
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1243
|7,1271
|% 0,31
|
|Euro
|8,6635
|8,6680
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,0666
|10,1171
|% 0,67
|
|Frank
|7,8227
|7,8698
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8919
|1,9014
|% 0,14
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|3,60
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,13
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,29
|64,29
|-0,19
|
Seans Raporu
10:08
daha fazla
-
10:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, PGSUS, TKFEN
-
10:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, DOHOL, TUPRS
-
10:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 08 kaybederek (% -0.91 ) 1, 308
-
10:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, MERIT, AVISA, CASA
-
10:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RODRG, EPLAS, KARSN, SRVGY, MZHLD, DIRIT, MEGAP, IZTAR, MEGAP