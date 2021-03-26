***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 10:21
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LKMNH]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LKMNH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920781
BIST
11:361.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,55
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.393
11:367,9913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0518
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0216
En Düşük
7,9153
11:369,4315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0759
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4627
En Düşük
9,3140
11:36444,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,59
|Açılış
|: 444,06
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
445,64
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler11:36
|UMPAS
|2,42
|417.527
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|10.134.697
|% 9,99
|
|IDEAS
|89,00
|4.095.602
|% 9,94
|
|RTALB
|23,06
|119.803.409
|% 9,91
|
|SELGD
|5,14
|758.757
|% 9,83
|
|AVOD
|9,49
|263.058.458
|% -9,96
|
|IEYHO
|1,65
|39.788.078
|% -6,78
|
|SEKUR
|33,86
|2.724.856
|% -4,57
|
|BSOKE
|3,67
|61.552.462
|% -4,18
|
|PAMEL
|30,56
|842.343
|% -3,54
|
|GARAN
|7,09
|808.152.892
|% 1,43
|
|SISE
|7,42
|433.404.414
|% 2,77
|
|BJKAS
|6,83
|334.903.855
|% 8,41
|
|VESTL
|36,86
|311.214.993
|% -0,65
|
|KRDMD
|6,58
|285.487.907
|% 1,86
|
|GARAN
|7,09
|808.152.892
|% 1,43
|
|SKBNK
|1,23
|78.729.224
|% 1,65
|
|GSRAY
|3,70
|230.633.113
|% 3,64
|
|YKBNK
|2,20
|132.726.976
|% 1,85
|
|SISE
|7,42
|433.404.414
|% 2,77
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9846
|7,9913
|% 0,65
|
|Euro
|9,4150
|9,4315
|% 0,81
|
|Sterlin
|10,9754
|11,0304
|% 1,03
|
|Frank
|8,4561
|8,5071
|% 0,61
|
|Riyal
|2,1245
|2,1351
|% 0,72
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|0,94
|
|Altın Gr.
|444
|444
|3,31
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,08
|
|B. Petrol
|63,44
|63,44
|1,49
|