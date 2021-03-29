***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2021 11:09
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LKMNH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921354
BIST
13:541.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 13,53
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.397
En Düşük
1.382
13:548,1737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0934
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1843
En Düşük
8,0015
13:549,6345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0728
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6508
En Düşük
9,4521
13:54453,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,20
|Açılış
|: 453,33
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,09
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler13:54
|TRILC
|50,40
|179.565.942
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|4.631.839
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|51.802.642
|% 9,98
|
|RTALB
|25,36
|142.872.197
|% 9,97
|
|CMBTN
|306,60
|6.314.120
|% 9,97
|
|UMPAS
|2,18
|855.946
|% -9,92
|
|VAKKO
|13,56
|9.947.022
|% -9,66
|
|YESIL
|120,00
|53.949.395
|% -7,69
|
|MMCAS
|5,65
|57.292
|% -6,61
|
|YBTAS
|15.107,30
|91.536
|% -5,57
|
|KRDMD
|7,01
|1.183.351.663
|% 6,37
|
|GARAN
|6,94
|909.206.840
|% 0,87
|
|BJKAS
|7,32
|633.906.668
|% 5,63
|
|EKGYO
|2,02
|587.953.962
|% 9,19
|
|PETKM
|5,62
|393.879.526
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,02
|587.953.962
|% 9,19
|
|KRDMD
|7,01
|1.183.351.663
|% 6,37
|
|GARAN
|6,94
|909.206.840
|% 0,87
|
|DOHOL
|3,37
|305.659.951
|% 4,01
|
|BJKAS
|7,32
|633.906.668
|% 5,63
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1692
|8,1737
|% 1,16
|
|Euro
|9,6202
|9,6345
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,2724
|11,3289
|% 1,46
|
|Frank
|8,6666
|8,7188
|% 1,14
|
|Riyal
|2,1730
|2,1839
|% 1,16
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,41
|
|Altın Gr.
|453
|454
|3,42
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|26,00
|
|Tam
|2.980
|3.057
|30,57
|
|Yarım
|1.440
|1.479
|14,79
|
|Çeyrek
|722
|739
|7,39
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|65,01
|65,01
|0,58
|