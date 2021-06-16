***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2021 12:56
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LKMNH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942607
BIST
14:141.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,16
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.434
14:148,5472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0102
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
14:1410,3646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0177
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
14:14510,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,30
|Açılış
|: 510,17
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler14:14
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,30
|79.831
|% 8,33
|
|OYYAT
|25,32
|94.081.573
|% 8,11
|
|PENTA
|34,08
|53.836.917
|% 6,50
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|27.457.626
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.072.847
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,59
|852.836.927
|% 0,69
|
|BOBET
|5,67
|678.563.841
|% -5,97
|
|GARAN
|8,40
|511.296.757
|% -0,24
|
|KOZAL
|125,80
|439.816.434
|% 1,13
|
|HALKB
|5,19
|315.991.602
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,24
|302.137.797
|% 2,28
|
|BOBET
|5,67
|678.563.841
|% -5,97
|
|YESIL
|2,36
|263.827.982
|% -8,17
|
|GARAN
|8,40
|511.296.757
|% -0,24
|
|HALKB
|5,19
|315.991.602
|% -3,17
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5443
|8,5472
|% -0,12
|
|Euro
|10,3581
|10,3646
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,0314
|12,0918
|% 0,12
|
|Frank
|9,4674
|9,5245
|% -0,21
|
|Riyal
|2,2728
|2,2842
|% -0,10
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-3,82
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,06
|
|Cumhuriyet
|3.380
|3.431
|-14,00
|
|Tam
|3.363
|3.448
|-11,91
|
|Yarım
|1.625
|1.668
|-5,77
|
|Çeyrek
|815
|834
|-2,88
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,02
|
|B. Petrol
|74,25
|74,25
|0,26
|
Seans Raporu
14:14
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14:29BOBET
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Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 11 altında . İşlem hacmi 6, 420.00 milyon TL de