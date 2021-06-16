***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2021 14:10
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LKMNH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942618
BIST
14:371.442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,93
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.434
14:378,5442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0132
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
14:3710,3603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0220
|Açılış
|: 10,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
14:37509,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,97
|Açılış
|: 509,49
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler14:37
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,30
|79.831
|% 8,33
|
|OYYAT
|25,36
|95.246.919
|% 8,28
|
|BRKO
|1,16
|949.199
|% 6,42
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|LKMNH
|9,10
|17.564.442
|% -9,99
|
|BERA
|20,90
|27.772.296
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.075.725
|% -9,94
|
|THYAO
|14,59
|908.621.303
|% 0,69
|
|BOBET
|5,68
|700.362.256
|% -5,80
|
|GARAN
|8,40
|606.119.079
|% -0,24
|
|KOZAL
|125,40
|479.067.891
|% 0,80
|
|EKGYO
|2,24
|344.365.728
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,24
|344.365.728
|% 2,28
|
|BOBET
|5,68
|700.362.256
|% -5,80
|
|YESIL
|2,33
|271.014.954
|% -9,34
|
|GARAN
|8,40
|606.119.079
|% -0,24
|
|HALKB
|5,20
|341.665.007
|% -2,99
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5413
|8,5442
|% -0,15
|
|Euro
|10,3533
|10,3603
|% -0,21
|
|Sterlin
|12,0302
|12,0905
|% 0,11
|
|Frank
|9,4704
|9,5274
|% -0,18
|
|Riyal
|2,2723
|2,2837
|% -0,12
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-4,93
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|3.375
|3.426
|-19,00
|
|Tam
|3.359
|3.443
|-16,25
|
|Yarım
|1.623
|1.666
|-7,86
|
|Çeyrek
|814
|833
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,62
|0,01
|
|B. Petrol
|74,40
|74,40
|0,41
|
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