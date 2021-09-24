***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2021 15:20
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LKMNH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965149
BIST
15:381.379
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -22,29
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
15:388,8677
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1058
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8720
En Düşük
8,7526
15:3810,3931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0840
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
15:38497,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 6,84
|Açılış
|: 497,75
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler15:36
|YEOTK
|73,20
|161.969.947
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|7.639.141
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|24.963.533
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.424.172
|% 9,85
|
|PKENT
|2.360,00
|4.088.615
|% 9,77
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|AGYO
|2,96
|33.695.777
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|32.007.993
|% -9,72
|
|KTSKR
|54,40
|12.508.228
|% -8,72
|
|DESPC
|9,79
|16.391.988
|% -8,08
|
|GARAN
|8,83
|1.517.608.908
|% -3,81
|
|KIMMR
|3,96
|784.942.054
|% -6,38
|
|THYAO
|13,44
|698.356.039
|% 0,83
|
|SISE
|8,14
|463.598.044
|% -1,21
|
|AKBNK
|5,11
|421.457.991
|% -3,58
|
|KIMMR
|3,96
|784.942.054
|% -6,38
|
|YKBNK
|2,31
|415.101.306
|% -3,35
|
|GARAN
|8,83
|1.517.608.908
|% -3,81
|
|EKGYO
|1,78
|232.049.940
|% -2,20
|
|AKBNK
|5,11
|421.457.991
|% -3,58
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8645
|8,8695
|% 1,23
|
|Euro
|10,3865
|10,3929
|% 0,81
|
|Sterlin
|12,0607
|12,1212
|% 0,63
|
|Frank
|9,5318
|9,5892
|% 0,99
|
|Riyal
|2,3521
|2,3639
|% 0,99
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|5,42
|
|Altın Gr.
|497
|497
|6,48
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|39,00
|
|Tam
|3.278
|3.360
|38,63
|
|Yarım
|1.584
|1.626
|18,68
|
|Çeyrek
|795
|813
|9,35
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,06
|
|B. Petrol
|77,25
|77,25
|0,02
|
Seans Raporu
15:36
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15:49KIMMR
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