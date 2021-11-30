***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2021 17:41
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LKMNH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980306
BIST
17:421.810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
17:4213,0971
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 0,2808
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1948
En Düşük
12,6998
17:4214,9295
En Yüksek
|Değişim
|: 3,18%
|| 0,4606
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
17:42755,71
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 20,71
|Açılış
|: 755,99
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler17:40
|AKFGY
|5,83
|34.113.091
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.825.504
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|12.606.281
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|FENER
|31,02
|188.962.245
|% -9,93
|
|MEPET
|2,45
|28.118.171
|% -9,93
|
|ASELS
|21,44
|3.111.353.605
|% -5,72
|
|GARAN
|11,47
|2.479.740.963
|% 0,61
|
|KOZAL
|128,60
|2.172.092.701
|% 6,63
|
|THYAO
|17,28
|1.766.707.790
|% -0,23
|
|SASA
|42,80
|1.422.121.594
|% -0,37
|
|YKBNK
|3,18
|1.068.647.550
|% 0,32
|
|GARAN
|11,47
|2.479.740.963
|% 0,61
|
|AKBNK
|6,57
|1.227.887.460
|% -0,45
|
|EKGYO
|2,24
|356.926.619
|% -0,88
|
|ASELS
|21,44
|3.111.353.605
|% -5,72
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0543
|13,0754
|% 2,02
|
|Euro
|14,8592
|14,8922
|% 2,93
|
|Sterlin
|17,3734
|17,4605
|% 2,22
|
|Frank
|14,1918
|14,2773
|% 2,70
|
|Riyal
|3,4700
|3,4874
|% 1,90
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|18,09
|
|Altın Gr.
|756
|756
|20,97
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|9,65
|9,66
|0,24
|
|B. Petrol
|70,50
|70,50
|-2,72
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:52SELEC
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 436, 825 adet işlem
-
17:51ALGYO
Yüzde 4.53 oranında artışla 28.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 328, 532 adet işlem
-
17:50TIRE
Yüzde 4.47 oranında artışla 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 576, 098 adet işlem
-
17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 55 kaybederek (% -0.03 ) 1, 602
-
17:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, SNPAM, EDATA, SONME, UZERB, CELHA, HEKTS, SELVA, KAPLM, INTEM