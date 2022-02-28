***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2022 10:31
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LKMNH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005007
BIST
10:331.934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -18,04
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.946
En Düşük
1.912
10:3313,8923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0968
|Açılış
|: 13,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8900
|
14,1043
En Düşük
13,8157
10:3315,5800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0100
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,5900
En Düşük
15,5800
10:33850,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 11,59
|Açılış
|: 850,30
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,94
BIST En Aktif Hisseler10:33
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|OZKGY
|7,02
|22.294.242
|% 8,33
|
|OZKGY
|7,02
|22.294.242
|% 8,33
|
|SANEL
|8,12
|2.362.742
|% 8,27
|
|EGSER
|16,56
|15.513.319
|% 8,09
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|PKENT
|390,00
|3.709.855
|% -8,02
|
|THYAO
|26,58
|768.432.453
|% -2,64
|
|EREGL
|31,08
|433.734.536
|% -0,26
|
|ASELS
|21,20
|280.980.894
|% 3,21
|
|KRDMD
|11,30
|227.232.146
|% -0,18
|
|SASA
|47,02
|208.847.682
|% 1,56
|
|ADESE
|0,70
|42.364.095
|% 7,69
|
|YKBNK
|3,60
|112.683.192
|% -1,91
|
|KLGYO
|0,86
|26.819.270
|% -2,27
|
|THYAO
|26,58
|768.432.453
|% -2,64
|
|EKGYO
|1,99
|55.524.471
|% -2,45
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8784
|13,8923
|% 0,70
|
|Euro
|15,5700
|15,5800
|% -0,06
|
|Sterlin
|18,6265
|18,7199
|% 0,97
|
|Frank
|15,0225
|15,1129
|% 1,18
|
|Riyal
|3,7114
|3,7300
|% 1,22
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|9,61
|
|Altın Gr.
|853
|853
|14,67
|
|Cumhuriyet
|5.617
|5.702
|-2,00
|
|Tam
|5.590
|5.732
|-474,37
|
|Yarım
|2.702
|2.773
|-229,47
|
|Çeyrek
|1.355
|1.386
|-114,73
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|0,11
|
|B. Petrol
|97,97
|97,97
|3,85
|