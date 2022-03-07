***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.03.2022 12:24
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LKMNH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007731
BIST
12:271.982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -8,92
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.976
12:2714,3449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1307
|Açılış
|: 14,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,3957
En Düşük
14,1994
12:2715,6194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0434
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6379
En Düşük
15,4420
12:27920,99
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 21,75
|Açılış
|: 920,99
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler12:27
|PETUN
|24,26
|48.278.000
|% 9,97
|
|PNSUT
|22,08
|29.907.460
|% 9,31
|
|KERVT
|4,13
|40.550.204
|% 7,83
|
|PENGD
|3,36
|18.315.705
|% 7,69
|
|ATSYH
|14,99
|353.539
|% 6,69
|
|USAK
|1,48
|65.369.117
|% -9,76
|
|MARTI
|2,07
|9.554.821
|% -8,81
|
|EUHOL
|3,00
|8.812.215
|% -7,12
|
|DIRIT
|3,43
|46.188
|% -7,05
|
|DOBUR
|63,20
|2.187.604
|% -6,58
|
|KRDMD
|13,76
|1.602.310.563
|% 1,78
|
|EREGL
|34,44
|1.033.984.576
|% 1,29
|
|THYAO
|24,74
|852.946.951
|% -2,21
|
|GARAN
|11,75
|838.997.931
|% -0,84
|
|KOZAL
|132,50
|684.022.831
|% 2,95
|
|ODAS
|1,36
|211.917.009
|% -6,85
|
|KRDMD
|13,76
|1.602.310.563
|% 1,78
|
|EKGYO
|2,04
|191.737.630
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,94
|221.629.073
|% 1,73
|
|GARAN
|11,75
|838.997.931
|% -0,84
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3321
|14,3449
|% 0,92
|
|Euro
|15,5818
|15,6194
|% 0,28
|
|Sterlin
|18,8308
|18,9253
|% 0,29
|
|Frank
|15,4683
|15,5614
|% 0,17
|
|Riyal
|3,8104
|3,8295
|% 0,87
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.995
|27,79
|
|Altın Gr.
|920
|920
|21,03
|
|Cumhuriyet
|6.095
|6.187
|129,00
|
|Tam
|6.066
|6.219
|133,38
|
|Yarım
|2.932
|3.008
|64,52
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|32,26
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|0,25
|
|B. Petrol
|126
|126
|7,61
|