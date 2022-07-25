***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.07.2022 12:10
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LKMNH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LKMNH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047520
BIST
18:002.550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 33,59
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
18:0017,8270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0998
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
18:0018,2260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1028
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
18:00984,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,57
|Açılış
|: 984,42
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler17:58
|BRKO
|1,87
|3.182.339
|% 10,00
|
|INTEM
|73,15
|37.304.271
|% 10,00
|
|ASUZU
|211,50
|326.844.695
|% 9,98
|
|TMSN
|38,16
|312.037.613
|% 9,97
|
|MIPAZ
|7,28
|40.995.421
|% 9,97
|
|HEDEF
|7,85
|91.142.473
|% -9,77
|
|SERVE
|30,00
|4.216.570
|% -7,64
|
|SANEL
|11,40
|2.997.034
|% -7,62
|
|ULUUN
|23,82
|493.172.152
|% -5,63
|
|OTTO
|32,14
|238.187
|% -5,47
|
|THYAO
|49,58
|3.682.617.813
|% -0,94
|
|SISE
|21,18
|1.704.489.440
|% 1,15
|
|EKGYO
|3,15
|1.644.038.645
|% -0,32
|
|AKBNK
|8,97
|993.225.330
|% 3,82
|
|YKBNK
|4,81
|950.298.054
|% 3,00
|
|EKGYO
|3,15
|1.644.038.645
|% -0,32
|
|SKBNK
|1,49
|310.031.961
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,81
|950.298.054
|% 3,00
|
|ODAS
|3,79
|651.651.299
|% 4,41
|
|TSKB
|2,42
|357.744.014
|% 3,42
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8188
|17,8317
|% 0,59
|
|Euro
|18,2042
|18,2214
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,4065
|21,5139
|% 0,87
|
|Frank
|18,4036
|18,5145
|% 0,23
|
|Riyal
|4,7319
|4,7557
|% 0,59
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-11,89
|
|Altın Gr.
|985
|985
|0,23
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.632
|6.704
|-58,00
|
|Yarım
|3.231
|3.278
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.638
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,38
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|-0,07
|
|B. Petrol
|98,57
|98,57
|0,19
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 44 artarak (% 1.32 ) 2, 721
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, EKGYO
-
17:59XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 26, 186.00 milyon TL de
-
17:59ISCTR
Yüzde 4.87 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 222, 598 adet işlem
-
17:58MEGAP
Yüzde 6.68 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 414, 877 adet işlem