***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2022 10:16
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LKMNH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070649
BIST
13:053.575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -7,15
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.594
En Düşük
3.570
13:0518,5948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0184
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
13:0518,0383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,0876
En Düşük
17,9829
13:05993,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,56
|Açılış
|: 993,13
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
993,07
BIST En Aktif Hisseler13:05
|ERCB
|46,72
|40.806.490
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|2.761.975
|% 9,98
|
|YAYLA
|4,78
|60.262.280
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|136.115.439
|% 9,84
|
|MEGAP
|5,33
|71.659.236
|% 9,45
|
|MARTI
|4,05
|43.943.442
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|847.130
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|64.036.461
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,80
|44.878.562
|% -9,84
|
|MOBTL
|2,67
|172.705.961
|% -6,97
|
|THYAO
|85,95
|2.251.288.995
|% -0,23
|
|SASA
|86,20
|1.766.872.017
|% 0,52
|
|PETKM
|15,14
|1.582.772.858
|% 3,98
|
|ASELS
|32,38
|1.026.934.890
|% -1,22
|
|EKGYO
|4,34
|987.638.062
|% 0,46
|
|EKGYO
|4,34
|987.638.062
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,74
|231.574.091
|% 1,75
|
|PETKM
|15,14
|1.582.772.858
|% 3,98
|
|AKFGY
|4,06
|367.362.009
|% 6,56
|
|ODAS
|7,87
|685.364.560
|% 4,52
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5737
|18,5948
|% 0,10
|
|Euro
|18,0274
|18,0383
|% 0,05
|
|Sterlin
|20,4694
|20,5720
|% -0,06
|
|Frank
|18,5255
|18,6371
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9315
|4,9563
|% 0,07
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-6,17
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-2,77
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.765
|-48,00
|
|Tam
|6.692
|6.742
|-39,00
|
|Yarım
|3.261
|3.296
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.649
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,22
|
|B. Petrol
|94,14
|94,14
|-2,05
|