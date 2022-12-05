***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.12.2022 10:21
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LKMNH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084186
BIST
10:124.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 16,79
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.963
10:1218,6419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6818
En Düşük
18,5992
10:1219,6876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0583
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5500
|
19,7638
En Düşük
19,5969
10:121.078,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.078,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler10:12
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|EUREN
|83,75
|68.691.248
|% 9,98
|
|GEREL
|10,15
|47.377.324
|% 9,97
|
|OZSUB
|12,35
|1.259.527
|% 9,97
|
|RHEAG
|3,61
|2.246.342
|% 9,73
|
|YESIL
|4,44
|4.393.788
|% -9,94
|
|PRDGS
|13,26
|3.931.510
|% -6,29
|
|KONTR
|147,00
|29.503.057
|% -5,65
|
|PRKME
|21,26
|11.632.705
|% -5,26
|
|SASA
|114,00
|54.563.147
|% -5,00
|
|THYAO
|130,20
|1.021.066.122
|% 1,48
|
|KOZAL
|399,40
|381.539.268
|% 1,89
|
|KRDMD
|15,16
|376.758.030
|% 2,71
|
|ASELS
|47,60
|338.745.733
|% 1,19
|
|EREGL
|41,46
|300.136.292
|% 0,10
|
|EKGYO
|7,24
|241.056.189
|% 1,40
|
|ADESE
|1,75
|54.015.629
|% 3,55
|
|KRDMD
|15,16
|376.758.030
|% 2,71
|
|SKBNK
|2,70
|54.888.588
|% 0,37
|
|DOHOL
|8,26
|142.172.780
|% 1,23
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6326
|18,6419
|% 0,04
|
|Euro
|19,6811
|19,6876
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,8714
|22,9861
|% 0,23
|
|Frank
|19,8266
|19,9460
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9447
|4,9695
|% 0,05
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|2,54
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|2,18
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.208
|7.274
|0,00
|
|Yarım
|3.496
|3.556
|0,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.777
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,18
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,86
|13,88
|0,01
|
|B. Petrol
|86,07
|86,07
|0,50
|
Seans Raporu
10:12
daha fazla
-
10:27HATEK
Yüzde 6.89 oranında artışla 13.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 237, 572 adet işlem
-
10:26KRGYO
Yüzde 5.78 oranında artışla 10.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 538, 833 adet işlem
-
10:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, BIMAS, HEKTS
-
10:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, KRDMD, KOZAA
-
10:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 49 artarak (% 0.08 ) 4, 340