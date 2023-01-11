***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:24
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LKMNH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100143
BIST
14:434.822
En Yüksek
|Değişim
|: -3,32%
|| -165,84
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.822
14:4318,7811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
14:4320,1879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0262
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
14:431.137,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,92
|Açılış
|: 1.137,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler14:41
|SDTTR
|56,65
|6.022.462
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.410.354
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|41.582.259
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|1.859.252
|% 8,53
|
|PRDGS
|7,38
|276.431.903
|% 6,80
|
|GOZDE
|21,06
|348.818.554
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.103.826
|% -10,00
|
|HKTM
|67,10
|366.777.953
|% -9,99
|
|CEOEM
|18,31
|26.510.160
|% -9,98
|
|FLAP
|12,18
|202.760.053
|% -9,98
|
|EKGYO
|8,36
|2.079.010.974
|% -1,65
|
|PGSUS
|436,80
|1.070.160.648
|% -3,96
|
|ODAS
|8,86
|758.480.561
|% -0,67
|
|ENJSA
|29,90
|486.441.638
|% -4,35
|
|AHGAZ
|90,55
|382.862.956
|% 0,61
|
|EKGYO
|8,36
|2.079.010.974
|% -1,65
|
|ODAS
|8,86
|758.480.561
|% -0,67
|
|KLGYO
|2,95
|207.161.547
|% -1,01
|
|ADESE
|1,62
|95.264.634
|% -6,36
|
|AKFGY
|4,33
|181.171.709
|% -4,63
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7747
|18,7826
|% 0,05
|
|Euro
|20,1891
|20,1977
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,7143
|22,8282
|% -0,14
|
|Frank
|20,2294
|20,3513
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9845
|5,0095
|% -0,02
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|6,10
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,57
|
|Cumhuriyet
|7.645
|7.760
|26,00
|
|Tam
|7.683
|7.737
|2,00
|
|Yarım
|3.732
|3.785
|1,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,44
|0,17
|
|B. Petrol
|80,44
|80,44
|0,34
|