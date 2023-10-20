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***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

20.10.2023 10:07
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [LKMNH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

LKMNH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207897


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MEKAG 48,66 13.081.268 % 9,99  
DOFER 27,52 1.785.883 % 9,99  
VKING 30,40 11.014.902 % 9,99  
QNBFB 377,70 3.822.324 % 9,99  
INGRM 499,10 81.328.053 % 9,98  
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Dolar 28,0197 28,0230 % 0,15  
Euro 29,6743 29,6851 % 0,02  
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Altın Ons 1.985 1.985 10,71  
Altın Gr. 1.787 1.787 12,15  
Cumhuriyet 12.269 12.464 159,00  
Tam 12.032 12.109 37,00  
Yarım 6.035 6.080 19,00  
Çeyrek 3.008 3.040 10,00  
Gümüş.Ons 23,21 23,23 0,16  
Gümüş Gr. 20,92 20,95 0,21  
B. Petrol 93,62 93,62 1,24  
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