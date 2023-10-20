***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2023 11:48
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LKMNH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207965
BIST
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12:177.626
En Düşük
|Değişim
|: -1,84%
|| -143,01
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.609
En Yüksek
7.711
12:1728,0233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0423
|Açılış
|: 28,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
12:1729,6860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0077
|Açılış
|: 29,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
12:171.788,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 13,35
|Açılış
|: 1.788,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.789,88
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler12:16
|MEKAG
|48,66
|13.215.715
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|1.808.917
|% 9,99
|
|VKING
|30,40
|11.014.902
|% 9,99
|
|QNBFB
|377,70
|3.822.324
|% 9,99
|
|INGRM
|499,10
|81.418.889
|% 9,98
|
|BIOEN
|23,42
|223.005.163
|% -9,99
|
|PEKGY
|25,66
|12.184.292
|% -9,96
|
|ENSRI
|30,36
|10.816.643
|% -9,96
|
|AYCES
|489,50
|26.645.298
|% -9,37
|
|MTRKS
|48,72
|25.702.855
|% -8,85
|
|THYAO
|208,90
|2.792.711.926
|% -2,20
|
|TUPRS
|132,20
|2.354.634.057
|% -0,90
|
|ASELS
|41,66
|2.094.630.452
|% 1,36
|
|PETKM
|20,84
|1.256.746.336
|% 0,00
|
|BRSAN
|959,50
|1.237.655.636
|% -1,66
|
|ZOREN
|5,48
|732.022.949
|% -4,53
|
|ODAS
|11,62
|1.218.978.286
|% 1,93
|
|EKGYO
|7,07
|503.430.643
|% -1,67
|
|YKBNK
|18,32
|1.203.950.054
|% -1,56
|
|PETKM
|20,84
|1.256.746.336
|% 0,00
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0200
|28,0228
|% 0,15
|
|Euro
|29,6768
|29,6864
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,8688
|34,0387
|% 0,05
|
|Frank
|31,2858
|31,4742
|% 0,16
|
|Riyal
|7,4481
|7,4855
|% 0,21
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|9,66
|
|Altın Gr.
|1.788
|1.788
|12,88
|
|Cumhuriyet
|12.269
|12.464
|159,00
|
|Tam
|12.030
|12.107
|35,00
|
|Yarım
|6.034
|6.079
|18,00
|
|Çeyrek
|3.007
|3.039
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,21
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|20,89
|20,92
|0,18
|
|B. Petrol
|93,64
|93,64
|1,26
|