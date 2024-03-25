***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2024 15:20
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LKMNH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261961
BIST
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17:179.111
En Düşük
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,05
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.336
17:1732,1504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1825
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
17:1734,8835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,2810
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8918
En Düşük
34,5419
17:172.252,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 27,16
|Açılış
|: 2.252,96
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler17:17
|RYSAS
|38,72
|64.142.224
|% 10,00
|
|DERIM
|31,90
|13.191.367
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.802.628
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|29.755.010
|% 10,00
|
|CMENT
|599,50
|10.071.058
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|9.865.650
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.572.649.005
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|185.547.508
|% -9,91
|
|PKART
|82,85
|151.336.173
|% -9,55
|
|MMCAS
|15,50
|1.576.490
|% -8,82
|
|THYAO
|287,25
|11.537.602.889
|% -1,37
|
|ISCTR
|11,56
|7.874.559.354
|% 4,90
|
|YKBNK
|27,42
|5.769.098.592
|% 2,93
|
|AKBNK
|46,64
|4.608.228.047
|% 1,79
|
|KCHOL
|200,10
|4.344.179.096
|% 2,72
|
|ISCTR
|11,56
|7.874.559.354
|% 4,90
|
|YKBNK
|27,42
|5.769.098.592
|% 2,93
|
|ODAS
|9,42
|1.958.788.453
|% 6,20
|
|EKGYO
|9,88
|1.501.727.246
|% -1,50
|
|PETKM
|23,78
|2.783.349.260
|% 3,66
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1443
|32,1504
|% 0,57
|
|Euro
|34,8763
|34,8835
|% 0,81
|
|Sterlin
|41,0395
|41,2452
|% -0,52
|
|Frank
|36,1505
|36,3317
|% -0,90
|
|Riyal
|8,6521
|8,6954
|% -0,93
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,82
|24,85
|% 0,66
|
|Platin
|910,94
|912,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,98
|1.023,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,93
|85,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,12
|2.177,36
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:17
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