***LKMNH* *CEMTS* *KSTUR* *BASCM* *ISBIR* *BUCIM* *SODSN* *OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***LKMNH******CEMTS******KSTUR******BASCM******ISBIR******BUCIM******SODSN******OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BASCM, BUCIM, CEMTS, ISBIR, KSTUR, LKMNH, OSTIM, SODSNSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***BASCM 1 BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E AHMET AYDIN 40.000,000BUCIM 2 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. E YÜCEL SAHİLLER 246.967,893CEMTS 3 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E YÜCEL SAHİLLER 6.032,562ISBIR 4 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E MERVE DENİZ BOSTAN 97,200ISBIR 5 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA AY 46,660KSTUR 6 KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. E ERDOĞAN ZORLU ÇİNER 1.026,599KSTUR 7 KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. E KEZBAN EMEK KONAK 1.026,599KSTUR 8 KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. E TAHSİN ATTİLA ÇİNER 513,306LKMNH 9 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. E HAYRİYE ESRA ARSLAN 12.316,980OSTIM 10 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. E FATMA ADALI 1.594,687SODSN 11 SODAŞ SODYUM SANAYİ A.Ş. E ARİF HALUK ERİNÇ 24.012,500(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919770BIST