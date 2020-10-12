***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.10.2020 09:21
***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Sarıoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880628
BIST
12:101.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 9,91
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.178
En Düşük
1.169
12:107,9001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0437
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
12:109,3290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0351
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
12:10488,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,51
|Açılış
|: 488,17
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler12:10
|DAGHL
|12,10
|2.336.413
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|8.230.384
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|1.656.596
|% 10,00
|
|ITTFH
|8,04
|111.498.096
|% 9,99
|
|DYOBY
|15,97
|95.715.518
|% 9,99
|
|TKURU
|445,70
|1.148.123
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|232.292
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|391.468
|% -10,00
|
|BMELK
|10,80
|614.034
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,42
|403.498
|% -10,00
|
|PETKM
|4,64
|767.357.652
|% 0,65
|
|ZOREN
|2,93
|606.083.377
|% 6,16
|
|ISFIN
|4,13
|500.551.017
|% 4,56
|
|GARAN
|7,15
|471.719.857
|% 0,70
|
|ODAS
|3,36
|332.663.333
|% 5,66
|
|ZOREN
|2,93
|606.083.377
|% 6,16
|
|PETKM
|4,64
|767.357.652
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,83
|284.732.142
|% 1,67
|
|ISFIN
|4,13
|500.551.017
|% 4,56
|
|ODAS
|3,36
|332.663.333
|% 5,66
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8970
|7,9001
|% 0,56
|
|Euro
|9,3211
|9,3290
|% 0,38
|
|Sterlin
|10,2445
|10,2959
|% 0,25
|
|Frank
|8,6330
|8,6850
|% 0,41
|
|Riyal
|2,0988
|2,1094
|% 0,51
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,49
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.278
|8,00
|
|Tam
|3.215
|3.295
|2,76
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|1,34
|
|Çeyrek
|779
|797
|0,67
|