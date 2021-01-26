***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.01.2021 09:42
***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904319
BIST
18:051.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
0
En Düşük
0
18:057,4269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0223
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4351
En Düşük
7,3998
18:059,0108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0110
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0211
En Düşük
8,9875
18:05442,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,79
|Açılış
|: 442,58
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
441,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|4,14
|237.114.545
|% 0,00
|
|OTKAR
|395,10
|515.962.560
|% 0,00
|
|TKNSA
|14,82
|211.552.401
|% 0,00
|
|POLHO
|4,32
|348.143.510
|% 0,00
|
|TAVHL
|22,98
|151.096.165
|% 0,00
|
|NTHOL
|4,14
|237.114.545
|% 0,00
|
|OTKAR
|395,10
|515.962.560
|% 0,00
|
|TKNSA
|14,82
|211.552.401
|% 0,00
|
|POLHO
|4,32
|348.143.510
|% 0,00
|
|TAVHL
|22,98
|151.096.165
|% 0,00
|
|KOZAL
|121,40
|2.535.876.041
|% 0,00
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,99
|1.547.098.439
|% 0,00
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 0,00
|
|GARAN
|9,54
|1.286.212.929
|% 0,00
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 0,00
|
|TSKB
|1,96
|831.511.581
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,57
|514.094.403
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,47
|796.205.917
|% 0,00
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4179
|7,4269
|% 0,30
|
|Euro
|8,9987
|9,0108
|% 0,12
|
|Sterlin
|10,0882
|10,1388
|% -0,03
|
|Frank
|8,3130
|8,3631
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9719
|1,9818
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-1,37
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,23
|55,23
|-0,45
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, PGSUS, TSKB
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 55 kaybederek (% -0.33 ) 1, 356
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, ESEN, BSOKE, VERUS, YAPRK, ISYAT, LUKSK, INVEO, ALKA, SEKUR
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17:59
BAGFS, DERIM, ADEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
MTRYO, MERIT, KONTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında