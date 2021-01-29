***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.01.2021 09:12
***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905774
BIST
18:001.498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
0
En Düşük
0
18:007,3754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0412
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,3849
En Düşük
7,3341
18:008,9319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0280
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9400
En Düşük
8,9002
18:00437,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,75
|Açılış
|: 437,18
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
438,40
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ISKPL
|17,71
|602.317
|% 0,00
|
|ISKPL
|17,71
|602.317
|% 0,00
|
|ISKPL
|17,71
|602.317
|% 0,00
|
|ISKPL
|17,71
|602.317
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3642
|7,3736
|% 0,54
|
|Euro
|8,9184
|8,9305
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,0676
|10,1180
|% 0,25
|
|Frank
|8,2516
|8,3013
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9582
|1,9680
|% 0,44
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|3,24
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,61
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,24
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,06
|
|B. Petrol
|55,06
|55,06
|-0,04
|